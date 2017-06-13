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WP: российские хакеры научились обесточивать города США

Международная панорама
13 июня, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По данным издания, ПО CrashOverride может вторгаться в энергосистемы и отключать питание на нескольких дней

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Американская фирма Dragos, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности, пришла к выводу, что российские разработчики создали программу, способную остановить работу компьютеров, отвечающих за энергосистемы американских городов. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post (WP).

По ее данным, вредоносная программа CrashOverride может вторгаться в энергетические системы и отключать питание на срок от нескольких часов до нескольких дней. Программа проникает в компьютерные системы незаметно, а затем начинает работать одновременно в нескольких точках. Как утверждают в Dragos, вирус ранее использовался российскими хакерами для атак на энергетические системы Украины.

Предполагается, что при модификации CrashOverride может быть успешно применена и против систем США. Из отчета Dragos следует, что якобы работающие на российское правительство хакеры в последние годы проявляют интерес к энергетическим и другим инженерным системам США. Специалисты компании предупреждают, что подобная атака стала бы "поворотным моментом" в развитии киберпространства.

При этом министерство внутренней безопасности США отказалось комментировать доклад Dragos, отмечает WP.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, начали регулярно появляться в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы страны выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации США стояла Москва. Сама Россия не раз на самом высоком уровне опровергала домыслы о своем вмешательстве в политические процессы в США.

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