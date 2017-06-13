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МИД Норвегии беспокоит транспортировка российской плавучей АЭС вдоль побережья королевства

Международная панорама
13 июня, 8:49 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

По словам главы норвежского МИД Бёрге Бренде, ЧП во время транспортировки энергоблока может иметь серьезные последствия для окружающей среды

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ОСЛО, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Власти Норвегии обеспокоены планами предстоящей транспортировки плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" из Санкт-Петербурга в Мурманск вдоль побережья скандинавского королевства. Об этом заявил глава норвежского МИД Бёрге Бренде в опубликованном комментарии газете Aftenposten.

"Министерство иностранных дел крайне критически относится к планам по буксировке "Академика Ломоносова" вдоль норвежского побережья. Норвежским властям совершенно необходимо находиться в тесном диалоге с российскими по вопросам обеспечения безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, а в настоящий момент многие наши вопросы, касающиеся данных планов, остаются без ответа", - подчеркнул Бренде.

По словам министра, ЧП во время транспортировки энергоблока может иметь серьезные последствия для окружающей среды. Он отметил, что норвежские прибрежные экосистемы крайне уязвимы - в особенности заповедная зона у архипелагов Лофотен и Вестеролен, где нерестится баренцевоморская треска. Власти Норвегии намерены заявить о своей обеспокоенности на предстоящем 27-28 июня заседании совместной российско-норвежской комиссии по ядерной и радиационной безопасности.

Заместитель главы Норвежского агентства по радиационной защите Пер Странд заявил Aftenposten, что, по поступившим из РФ данным, на борту "Академика Ломоносова" будет находиться отработавшее ядерное топливо. Это обстоятельство, по его словам, существенно повышает риски, связанные с транспортировкой энергоблока. Реактор "Академика Ломоносов" в ближайшее время должен быть загружен в Санкт-Петербурге и запущен в тестовом режиме.

Энергоблок "Академик Ломоносов" является основным элементом будущей плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке (Чукотский автономный округ). Это уникальный и первый в мире проект мобильного энергоблока малой мощности. Основная цель проекта - обеспечить энергией крупные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Как указывают в госкорпорации "Росатом", электростанция разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

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