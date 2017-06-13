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Патриарх Болгарский Неофит выразил тревогу из-за "антицерковных законов" на Украине

Международная панорама
13 июня, 8:54 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Настоятель Болгарской православной церкви отправил Петру Порошенко письмо, где отметил, что предложенные к рассмотрению в Верховной раде законопроекты "нарушают равенство религиозных организаций"

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СОФИЯ, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит выразил тревогу в связи с подготовкой на Украине "антицерковных законов". Как сообщает во вторник газета "Дума", настоятель Болгарской православной церкви отправил письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором отмечает, что предложенные к рассмотрению в Верховной раде законопроекты "нарушают равенство религиозных организаций".

"Считаем, что предлагаемые изменения носят неприкрытый дискриминационный характер - они очевидно нарушают равенство религиозных организаций перед законом и передают их судьбу в руки посторонних людей, создавая юридические основы для захвата раскольниками и экстремистами храмов канонической Украинской православной церкви", - отмечено в письме.

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Патриарх выразил убеждение, что сложившаяся ситуация "исключительно опасна для хрупкого межрелигиозного согласия" на Украине. Он также указал, что предлагаемые поправки не имеют аналогов в современном цивилизованном мире.

"С тревогой и болью в течение трех последних лет наблюдаем за разрастающейся братоубийственной войной на Украине. Особенную озабоченность вызывает у нас тот факт, что в этих тяжелых условия раскольническая "Киевская патриархия" - самозваная незаконная структура, которая не имеет отношения к каноническому мировому православию, вместе с экстремистами посягает на священное достояние всего украинского народа", - добавил он, выразив надежду, что спорные законопроекты будут отозваны.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В Верховной раде подготовлены два законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы отобраны, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.

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