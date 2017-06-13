Беспилотник КНДР фотографировал позиции комплексов ПРО в Южной Корее

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий вооруженным силам КНДР, вел фотосъемку развернутого в Южной Корее американского комплекса противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее поступала информация, что беспилотник был обнаружен на границе с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо. "Информация о том, что аппарат делал снимки места базирования THAAD в Сеонджу, подтвердилась", - цитирует агентство слова представителя военных.

Согласно анализу данных карты памяти аппарата, беспилотник сделал несколько сотен снимков, на десятках из них запечатлено место дислокации комплекса, при этом разрешение фотографий невысокое.