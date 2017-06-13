Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2016 году в странах ЕС было подано около 1,3 млн запросов на получение убежища

Международная панорама
13 июня, 10:21 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Количество прибывших в страны ЕС мигрантов, стремящихся обрести легальное положение в Евросоюзе, составило около 1,23 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. В 2016 году в 28 странах ЕС было зарегистрировано 1,29 млн запросов на получение убежища. Об этом сообщило в понедельник европейское статистическое агентство - Евростат.

"В прошлом году в странах ЕС было получено 1291785 запросов на предоставление убежища. Из них 1235355 - это первичные запросы", - отмечает агентство.

Первичные запросы о предоставлении убежища обычно подаются мигрантами в первый месяц своего пребывания в Европе, таким образом 1,23 млн - это число, которое наиболее точно характеризует количество прибывших в страны ЕС нелегалов, стремящихся обрести легальное положение в Евросоюзе.

Повторные запросы вносятся на рассмотрение миграционных служб обычно после отказа в первичном запросе. Чтобы добиться пересмотра своего дела после отказа мигранту необходимо предоставить новые данные, которые бы подтвердили, что у него на родине ему угрожает физическая опасность в связи с его политическими или религиозными взглядами, или сексуальной ориентацией.

На практике большая часть повторных запросов не содержат этих дополнительных данных. Ранее на прошлой неделе бельгийский Генеральный комиссариат по делам беженцев и мигрантов распространил собственную статистику, согласно которой 74,4% повторных запросов убежища в этой стране за первые 5 месяцев 2017 года получили отказ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама