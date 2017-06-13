В 2016 году в странах ЕС было подано около 1,3 млн запросов на получение убежища

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. В 2016 году в 28 странах ЕС было зарегистрировано 1,29 млн запросов на получение убежища. Об этом сообщило в понедельник европейское статистическое агентство - Евростат.

"В прошлом году в странах ЕС было получено 1291785 запросов на предоставление убежища. Из них 1235355 - это первичные запросы", - отмечает агентство.

Первичные запросы о предоставлении убежища обычно подаются мигрантами в первый месяц своего пребывания в Европе, таким образом 1,23 млн - это число, которое наиболее точно характеризует количество прибывших в страны ЕС нелегалов, стремящихся обрести легальное положение в Евросоюзе.

Повторные запросы вносятся на рассмотрение миграционных служб обычно после отказа в первичном запросе. Чтобы добиться пересмотра своего дела после отказа мигранту необходимо предоставить новые данные, которые бы подтвердили, что у него на родине ему угрожает физическая опасность в связи с его политическими или религиозными взглядами, или сексуальной ориентацией.

На практике большая часть повторных запросов не содержат этих дополнительных данных. Ранее на прошлой неделе бельгийский Генеральный комиссариат по делам беженцев и мигрантов распространил собственную статистику, согласно которой 74,4% повторных запросов убежища в этой стране за первые 5 месяцев 2017 года получили отказ.