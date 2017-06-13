Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канада может отправить полицейских инструкторов в Афганистан по просьбе НАТО

Международная панорама
13 июня, 10:56 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Канадские войска были выведены из Афганистана три года назад, но Оттава продолжает оказывать финансовую помощь этой стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады рассматривает запрос НАТО об отправке полицейских инструкторов в Афганистан. Об этом в понедельник сообщил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.

"Канада, как и любой союзник НАТО, рассмотрит этот запрос", - цитирует его телеканал CBC. Никаких подробностей министр уточнять не стал. Саджан лишь добавил, что канадские войска были выведены из Афганистана три года назад, но Оттава продолжает оказывать финансовую помощь этой стране.

В марте 2014 года Канада официально завершила свою военную миссию в Афганистане, которая началась в 2001 году. За это время в этой стране погибли 162 канадских военнослужащих.

Канада прекратила участие в боевых операциях в Афганистане в июле 2011 года и через пять месяцев вернула домой свою бригаду численностью 2,8 тыс. человек. Вместо них на учебные базы в Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе были направлены 950 инструкторов для подготовки афганских солдат и полицейских. Последние из них вернулись домой 1 апреля 2014 года.

Занимавший на тот момент пост премьер-министра Канады Стивен Харпер пообещал тогда выделить Кабулу в течение последующих трех лет $557 млн на содержание сил безопасности и содействие в экономическом развитии. По его словам, отказ Оттавы от продления срока пребывания канадских военнослужащих в Афганистане не следует воспринимать как стремление "бросить афганцев на произвол судьбы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама