Канада может отправить полицейских инструкторов в Афганистан по просьбе НАТО

ОТТАВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады рассматривает запрос НАТО об отправке полицейских инструкторов в Афганистан. Об этом в понедельник сообщил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.

"Канада, как и любой союзник НАТО, рассмотрит этот запрос", - цитирует его телеканал CBC. Никаких подробностей министр уточнять не стал. Саджан лишь добавил, что канадские войска были выведены из Афганистана три года назад, но Оттава продолжает оказывать финансовую помощь этой стране.

В марте 2014 года Канада официально завершила свою военную миссию в Афганистане, которая началась в 2001 году. За это время в этой стране погибли 162 канадских военнослужащих.

Канада прекратила участие в боевых операциях в Афганистане в июле 2011 года и через пять месяцев вернула домой свою бригаду численностью 2,8 тыс. человек. Вместо них на учебные базы в Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе были направлены 950 инструкторов для подготовки афганских солдат и полицейских. Последние из них вернулись домой 1 апреля 2014 года.

Занимавший на тот момент пост премьер-министра Канады Стивен Харпер пообещал тогда выделить Кабулу в течение последующих трех лет $557 млн на содержание сил безопасности и содействие в экономическом развитии. По его словам, отказ Оттавы от продления срока пребывания канадских военнослужащих в Афганистане не следует воспринимать как стремление "бросить афганцев на произвол судьбы".