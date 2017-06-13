Подразделения инженерных войск Белоруссии и РФ проводят совместные учения на Днепре

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Тактико-специальные учения подразделений инженерных войск Белоруссии и России начались на участке реки Днепр в Могилевском районе. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

"Главной задачей тактико-специальных учений является отработка вопросов совместного применения понтонных подразделений инженерных войск Вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации в ходе выполнения задач по устройству и содержанию переправы через водную преграду", - сказали в пресс-службе.

Военные отработают подготовку подразделений к выполнению задач по оборудованию мостовых переправ, а также наведение наплавных мостов, содержание и свертывание переправ и выдвижение в районы сосредоточения.

В маневрах принимают участие понтонно-мостовой батальон 188-й гвардейской инженерной бригады белорусских Вооруженных сил и российское понтонное подразделение.

"Данные учения являются одним из элементов подготовки вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации к совместным стратегическим учения "Запад-2017", - отметили в военном ведомстве.