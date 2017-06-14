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Ирландская свадьба: смогут ли британские консерваторы договориться с юнионистами

Международная панорама
14 июня, 11:30 UTC+3

Утратившие большинство в Палате общин тори вынуждены искать союзника в лице ультраконсервативных протестантов из Северной Ирландии

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Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© Charles McQuillan/PA, File via AP

Прошедшие 8 июня досрочные парламентские выборы в Великобритании поставили под удар авторитет и позиции Консервативной партии премьер-министра Терезы Мэй. Не сумев заполучить заветные 326 мест в Палате общин, она вынуждена идти на компромисс и вести переговоры о создании коалиции с Демократической юнионистской партией (ДЮП), которая, несмотря на свое название, еще более консервативна, чем сами тори. О том, почему двум партиям будет сложно прийти к общему знаменателю — в материале ТАСС.

Дама в беде

Состоявшиеся парламентские выборы британские СМИ уже окрестили "эпическим провалом" для тори, а политику Терезы Мэй – "пустым негативизмом". Действительно – Консервативная партия, старейшая в Великобритании и в мире, потеряла 13 мест в Палате общин и лишилась парламентского большинства, заполученного в 2015 году экс-премьером Дэвидом Кэмероном.

Основная причина поражения тори, как утверждает американская газета Politico со ссылкой на неназванного члена избирательной команды Мэй, – сама премьер-министр.

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"Главная причина кроется в ней. Она нехороший кандидат. Это кандидат-новичок, который никогда не претендовал ни на что, кроме своего собственного избирательного округа," - сказал член команды Мэй, пожелавший сохранить анонимность.

Ситуацию, в которой оказалась Тереза Мэй и ее партия, можно описать популярным в английской литературе выражением "дама в беде" (с англ. – "damsel in distress"). Это широко используемый в искусстве собирательный образ беззащитной женщины, оказавшейся в затруднительном положении и ожидающей спасения в лице благородного рыцаря или принца.

Таким "рыцарем" для Мэй может оказаться лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер. Простая математика: 317 мест, полученных тори и 10 мест ДЮП дают в сумме 327 мест, необходимых для парламентского большинства.

Но этот североирландский "рыцарь" – далеко не идеальный союзник для партии тори.

Лев-юнионист

ДЮП – партия, в первую очередь представляющая интересы консервативно-настроенного протестантского населения Северной Ирландии. Ее прежнее название – Протестантская юнионистская партия.

Электоральная база партии сильно ограничена: около 45% населения Ольстера – католики. К тому же, ДЮП придерживается ультраконсервативных по европейским меркам взглядов (выступает против однополых браков, абортов и членства в ЕС). ДЮП – единственная политструктура в парламенте, выступающая за введение смертной казни.

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Несмотря на это, ольстерский лев (именно это животное изображено на гербе партии) занимает наибольшее количество мест в Ассамблее Северной Ирландии и с 2007 года удерживает пост первого министра Северной Ирландии. Сейчас эту позицию занимает лидер ДЮП Арлин Фостер.

У партии есть еще одна важная особенность: она пользуется популярностью среди рабочего класса. Поэтому несмотря на свои социально-консервативные взгляды ДЮП ратует за увеличение государственных расходов на пенсии и здравоохранение.

Камни преткновения

В понедельник в авторской колонке для газеты Belfast Telegraph глава ДЮП заявила, что партия "проведет работу над тем, чтобы добиться такого исхода, который будет выгоден всем сторонам".

Фостер, конечно же, в первую очередь имела в виду интересы ДЮП, некоторые из которых полностью противоречат интересам партии Терезы Мэй.

Основной камень преткновения – Brexit. Точнее, его часть, связанная с условиями пограничного контроля со странами ЕС. 

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Представители ДЮП не раз давали понять, что Ольстер не заинтересован в установлении жесткого погранконтроля между Северной Ирландией как частью вышедшей из ЕС Великобритании и Республикой Ирландия, являющейся членом блока. Тереза Мэй, как известно, сторонница "жесткого" Brexit.

Британский таблоид Daily Mail сообщает, что на переговорах с премьер-министром во вторник глава ДЮП запросила налоговые преференции и инфраструктурные инвестиции в Северную Ирландию на общую сумму в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,27 млрд). Перспектива покупки лояльности ольстерского льва отнюдь не добавит очков популярности Консервативной партии, и без того оказавшейся "дамой в беде".

Тем временем, онлайн-петиция на сайте change.org против альянса тори с ольстерскими юнионистами набрала уже почти 750 тысяч подписей. В случае, если она наберет миллион подписей, петиция будет доставлена по адресу Даунинг-стрит, 10 – официальная резиденция премьер-министра.

Но вероятность того, что Тереза Мэй прислушается к миллиону своих граждан, невелика. Перспектива потери парламентского большинства за считанные дни до первого раунда переговоров в Брюсселе по выходу страны из ЕС пугает тори еще больше, чем неодобрение союза с ДЮП частью британского общества.

Александр Мосесов

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Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза
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