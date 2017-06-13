Глава МИД Ирана: странам Персидского залива необходим механизм региональной безопасности

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ОСЛО, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Страны Персидского залива нуждаются в создании эффективного механизма обеспечения региональной безопасности и стабильности. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на пресс-конференции перед открытием форума по разрешению международных конфликтов в Осло (Oslo Forum).
"В текущей ситуации мы считаем совершенно необходимым создание в нашем регионе постоянного механизма для ведения диалога, консультаций и разрешения конфликтов. Это нужно не только для разрешения нынешних противоречий между нашими южными соседями, - отметил Зариф. - Мне кажется, что здесь в том или ином виде был бы успешен подход, примененный в Хельсинки (Хельсинкский процесс - прим. ТАСС). Уверен, что если он сработал в Европе в разгар холодной войны, то и у нас при наличии политической воли должно получиться".
Зариф подчеркнул, что Иран призывает к диалогу в регионе вот уже более 30 лет. По его словам, наличие работающего механизма безопасности могло бы предотвратить вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году и последовавшие за этим события, отголоски которых до сих пор создают повышенную напряженность в регионе.