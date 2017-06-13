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В парламент Молдавии внесены поправки об ограничении вещания российского ТВ

Международная панорама
13 июня, 12:32 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет этот закон, он также выступает против обострения отношений с российскими партнерами ради удержания партии у власти

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© EPA/DUMITRU DORU

КИШИНЕВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) внесла в парламент законопроект, который призван ограничить вещание в стране российских телеканалов. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду.

"Законопроект предполагает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении. Это касается всех российских телеканалов", - сказал Канду, который является вице-председателем ДПМ.

По его словам, "это абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдавии".

Президент против

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что не подпишет этот закон.

"Я выступаю категорически против обострения отношений с нашими российскими партнерами ради удержания у власти партии, потерявшей доверие населения и пытающейся угодить Западу. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что, прикрываясь борьбой с пропагандой, демократы пытаются скрыть провалы проевропейской коалиции, нахождение которой у власти ознаменовалось коррупционными скандалами и падением экономики.

Правительство Молдавии вытесняет российские СМИ

Это уже не первая попытка ограничить вещание российских телеканалов в Молдавии. После начала кризиса на Украине республиканский координационный совет по телевидению и радио запретил вещание "России 24". Попытки оппозиции оспорить это решение не дали результатов - суд оставил его в силе. Из Молдавии регулярно депортируют российских журналистов.

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В июле прошлого года парламент страны принял в первом чтении ряд законопроектов, предусматривающих запрет на ретрансляцию новостей и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит Россия. В соответствии с поправками предлагалось заменить российские информационные и политико-аналитические передачи продукцией, произведенной в странах - членах Евросоюза или в США.

Тогда парламентская оппозиция, а также ряд общественных организаций расценили инициативу властей как "ограничение свободы слова и плюрализма мнений, противоречащее конституции". А власти Гагаузской автономии Молдавии и второго по величине города Бельцы заявили, что не будут выполнять это решение парламента и не намерены прекращать вещание российских телеканалов.

Дальнейшее рассмотрение законопроектов, которые парламент принял в первом чтении, было отложено.

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