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Эрдоган назвал ошибкой референдум о независимости Иракского Курдистана

Международная панорама
13 июня, 13:17 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Соловых Денис

По словам турецкого лидера, этот шаг является угрозой для всего Ирака

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АНКАРА, 13 июня. /Корр. ТАСС Соловых Денис/. Референдум о независимости Иракского Курдистана станет ошибкой. Об этом в прямом эфире телеканала A Haber заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Это ошибочный шаг, который также является угрозой для всего Ирака", - отметил он.

Власти Иракского Курдистана в среду заявили о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года.

Иракский Курдистан - неофициальное название курдского района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в конституции Ирака 2005 года.

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