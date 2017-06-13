Эрдоган назвал ошибкой референдум о независимости Иракского Курдистана

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АНКАРА, 13 июня. /Корр. ТАСС Соловых Денис/. Референдум о независимости Иракского Курдистана станет ошибкой. Об этом в прямом эфире телеканала A Haber заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Это ошибочный шаг, который также является угрозой для всего Ирака", - отметил он.
Власти Иракского Курдистана в среду заявили о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года.
Иракский Курдистан - неофициальное название курдского района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в конституции Ирака 2005 года.