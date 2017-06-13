Эрдоган назвал ошибкой референдум о независимости Иракского Курдистана

АНКАРА, 13 июня. /Корр. ТАСС Соловых Денис/. Референдум о независимости Иракского Курдистана станет ошибкой. Об этом в прямом эфире телеканала A Haber заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Это ошибочный шаг, который также является угрозой для всего Ирака", - отметил он.

Власти Иракского Курдистана в среду заявили о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года.

Иракский Курдистан - неофициальное название курдского района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в конституции Ирака 2005 года.