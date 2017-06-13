Эрдоган: Катар играет одну из ключевых ролей в борьбе с ИГ

АНКАРА, 13 июня. /Корр. ТАСС Соловых Денис/. Катар и Турция играют наиболее важные роли в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в прямом эфире на телеканале A Haber.

"Катар не поддерживает ИГ, - подчеркнул он. - Катар вместе с Турцией вносят самый большой вклад в борьбу с терроризмом".

Турецкий лидер также сказал, что "применяемые меры против этой страны Персидского залива неприемлемы". "Блокада Катара негуманна и противоречит исламским ценностям", - подчеркнул Эрдоган. Кроме того, по его мнению, разрешить сложившийся кризис должна Саудовская Аравия.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.