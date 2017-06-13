Суд ООН начал повторное рассмотрение дела двух бывших сотрудников МВД Сербии

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ГААГА, 13 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) начал повторное рассмотрение дела двух бывших сотрудников МВД Сербии Йовицы Станишича и Франко Симатовича, передает корреспондент ТАСС, находящийся в зале заседаний.
Прокуратура обвиняет Станишича и Симатовича в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с апреля 1991 года по 31 декабря 1995 года в рамках попыток принудительного выселения большинства несербского населения со значительной части Хорватии и Боснии и Герцеговины. Им вменяются такие преступления, как преследования, убийства, депортация и насильственное перемещение.
С конца 1991 года до октября 1998 года Станишич был руководителем Управления государственной безопасности министерства внутренних дел Сербии, а Симатович работал в этом ведомстве вплоть до 2001 года, будучи командиром спецназа.
Дело двух бывших сотрудников МВД Сербии уже рассматривалось в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в период с 9 июня 2009 года по 31 января 2013 года. Оба они были оправданы, однако прокуратура подала апелляцию на приговор. Апелляционная палата вынесла свой вердикт 15 декабря 2015 года, согласившись с доводами обвинения о том, что при первоначальном рассмотрении дела были допущены серьезные ошибки. С учетом этого судьи вынесли решение о повторном рассмотрении дела в МОМУТ (структура, которая создана по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде - прим. ТАСС).