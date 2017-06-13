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СМИ: Катар потеряет не менее половины туристов из-за разрыва отношений с соседями

Международная панорама
13 июня, 13:42 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Более трети всего потока туристов в страну составляют жители Саудовской Аравии

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КАИР, 13 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Туристический сектор Катара потеряет как минимум половину своих клиентов в результате разрыва дипотношений эмирата с соседними арабскими государствами и введенных ими в его отношении ограничительных мер.

Об этом сегодня сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно официальным данным катарского Министерства планирования и статистики, которые приводит телеканал, почти 50% всех туристов, посетивших эмират в прошлом году, прибыли из соседних государств Персидского залива. При этом гости из Саудовской Аравии составляют более трети всех туристов, приезжающих в Катар.

По информации министерства, в минувшем году общее число туристов, побывавших в Дохе, составило 2,91 млн человек, из них 1,4 млн гостей из стран Персидского залива. Среди них около 900 тыс. туристов прибыли из Саудовской Аравии. Отмечается, что доля туристов из Европы не превышает и 15% от общего числа путешественников, ежегодно направляющихся в Катар.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. В Катаре считают эти обвинения беспочвенными.

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