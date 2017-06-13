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Сирийская оппозиция 15-16 июня проведет в Женеве консультации по конституции

Международная панорама
13 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Мероприятия пройдут в рамках технического механизма по обсуждению принципов основного закона страны, созданного спецпосланником генсека ООН

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Представители трех групп сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской" - 15-16 июня проведут в Женеве консультации.

Об этом сообщил ТАСС председатель "московской" группы оппозиции Кадри Джамиль. "15-16 июня пройдут консультации одной общей технической группы из трех платформ оппозиции по вопросам конституции", - сказал он.

Джамиль уточнил, что консультации пройдут в рамках технического механизма по обсуждению принципов основного закона страны, созданного спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

На шестом раунде межсирийских переговоров де Мистура выступил с инициативой создать специальный механизм для обсуждения конституционных вопросов на экспертном уровне. В конце раунда он сообщил, что отдельные встречи в рамках такого механизма прошли с делегациями правительства Сирии и ВКП, а позднее уточнил, что аналогичные встречи состоялись с "московской" и "каирской" группами.

Консультации предполагается проводить между представителями правительства и оппозиции отдельно, однако по замыслу эмиссара ООН, в группу оппозиции войдут представители всех ее фракций, участвующих в переговорах в Женеве. В итоговом заявлении, распространенном офисом де Мистуры по итогам раунда, отмечалось, что "московская" и "каирская" группа в предлагаемом механизме получат по одному месту.

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