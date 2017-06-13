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Трамп раскритиковал апелляционный суд, признавшим его указ по миграции незаконным

Международная панорама
13 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По словам президента США, суд вынес решение "в такое опасное время в истории нашей страны"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике принятое в понедельник решение апелляционного суда, признавшего незаконным его указ по ограничению миграции. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

"Как я и предполагал, суд 9-го округа назвал Указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. Такое решение приняли сегодня все три судьи апелляционного суда 9-го округа на слушаниях в Сиэтле (штат Вашингтон) по иску "Штат Гавайи против Трампа", - написал Трамп. - Он (суд - прим. ТАСС) вынес решение против запрета на въезд в такое опасное время в истории нашей страны".

В понедельник апелляционный суд 9-го округа на слушаниях в Сиэтле (штат Вашингтон) постановил, что указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. Апелляционная инстанция приняла такое решение, рассмотрев иск "Штат Гавайи против Трампа".

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По подписанному президентом в январе указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). После того как в марте в указ были внесены незначительные изменения, в частности из списка был исключен Ирак, документ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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