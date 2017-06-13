В ООН констатируют отсутствие продвижения в расследовании трагедии в Одессе

ЖЕНЕВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатировало отсутствие какого-либо продвижения в расследовании трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года. Об этом говорится в опубликованном в Женеве и Киеве его очередном квартальном докладе о ситуации в области прав и свобод на Украине.

"Не наблюдалось никакого прогресса в привлечении к ответственности лиц, виновных в смерти 48 человек в Одессе 2 мая 2014 года, - отмечается в документе. - Действия, предпринимаемые до сих пор, выглядят избирательными и свидетельствуют о возможной предвзятости".

УВКПЧ обращает внимание на то, что 15 мая в судебном разбирательстве по делу 20 сторонников федерализации, которое длилось более двух лет, Малиновский районный суд Одессы удовлетворил отвод председательствующего судьи и двух из трех судей коллегии. "Дело нужно будет рассматривать с самого начала", - делают вывод авторы доклада.

В этой связи Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность тем, что "затягивание судопроизводства может привести к длительному задержанию пяти подсудимых, которые содержатся под стражей с мая 2014 года". "Напротив, суд над одним из сторонников единства Украины, который является единственным лицом, обвиненным в убийстве, еще не начался, и он имеет полную свободу, без какой-либо меры пресечения", - напоминают эксперты ООН.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.