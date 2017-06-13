СМИ: слушания по делу Ким Чен Нама перенесли в тюрьму в Малайзии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первые слушания по делу обвиняемых в убийстве гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, назначенные на 16 июня, будут проведены в женской тюрьме Каджанг из соображений безопасности. Об этом сообщило издание The Star.

Ранее планировалось, что слушания пройдут в Верховном суде страны.

Основными подозреваемыми по этому громкому делу проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение. При этом подобные приговоры может выносить только Верховный суд.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. По этому делу подозреваемыми проходят по меньшей мере еще несколько человек. Помимо девушек, были задержан гражданин КНДР, впоследствии его отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали.

Полиция также считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.