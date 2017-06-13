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Генпрокуратура Украины проводит обыски в офисе "Укрзализныци"

Международная панорама
13 июня, 15:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

Мероприятия связаны с подозрением одного из менеджеров компании в растрате "сотен миллионов гривен"

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КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в компании Укрзализныця" ("Укржелдорога") в Киеве. Обыски связаны с подозрением одного из менеджеров в растрате денежных средств.

"В помещении "Укрзализныци" обыски продолжаются уже несколько часов. Как сообщили в ГПУ, сюда пришли с обысками, потому что возбуждено уголовное дело по факту неправомерной растраты сотен миллионов гривен", - сообщил сегодня телеканал "112. Украина".

При этом уточняется, что ГПУ подозревает заместителя начальника департамента локомотивного хозяйства в растрате 12 млн гривен ($641,5 тыс.), в частности, в закупке некачественной продукции в 2015-2016 годах.

В то же время следователям не удалось предъявить обвинение подозреваемому в связи с его отсутствием на рабочем месте. На предприятии пояснили, что он находится в командировке. В ответ в ГПУ заверили, что не позволят ему покинуть пределы страны.

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