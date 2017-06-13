Президент Молдавии не одобрит ограничение российских СМИ даже под угрозой импичмента

КИШИНЕВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон будет противостоять парламенту в вопросе ограничений российских СМИ даже под угрозой импичмента.

"Заявляю со всей ответственностью, данный законопроект не пройдет. Будут настаивать на импичменте, я всегда готов доказать, что воля народа на нашей стороне", - сообщил президент сегодня на своей странице в Facebook, комментируя инициативу правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ).

По мнению Додона, действия ДПМ направлены на ухудшение отношений с Россией, за стратегическое партнерство с которой выступает президент Молдавии. "Этот очередной после высылки дипломатов демарш ставит перед собой цель сделать все возможное, чтобы поссорить нас с Россией", - констатировал Додон.

"Кстати, в самом Брюсселе, как и на территории практически всех стран ЕС, цензура средств массовой информации практически отсутствует, - обратил внимание глава Молдавии. - Зато в странах, над которыми установлено внешнее кураторство, такого рода действия не только приветствуются, но и навязываются".

Направленный во вторник в парламент демократами законопроект предполагает запрет на новостные телепередачи популярных в республике российских телеканалов. По словам лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, там "передается искаженная информация о партнерах Молдавии", которая подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Согласно конституции Молдавии, президент осуществляет промульгацию законов. Он вправе отправлять их на доработку, но не более одного раза. Если парламент проголосует за прежнее решение, президент осуществляет промульгацию, говорится в основном законе. Там отмечается, что глава государства может быть отстранен от должности двумя третями голосов депутатов парламента.