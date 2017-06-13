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Глава МИД ФРГ выступил за развитие сотрудничества с РФ в регионе Балтийского моря

Международная панорама
13 июня, 16:15 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Зигмар Габриэль призвал не допустить дальнейшего роста недоверия в отношениях между соседними странами в регионе

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БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Тесное региональное сотрудничество Брюсселя с Москвой возможно, несмотря на ухудшение отношений с Россией из-за кризиса на Украине. Об этом заявил в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, открывая 8-й ежегодный форум, посвященный стратегии Евросоюза для региона Балтийского моря.

"Мы хотим достигнуть прогресса в вопросе обеспечения полетов над Балтийским морем с тем, чтобы там не происходило инцидентов", - сказал Габриэль, призвав не допустить дальнейшего роста недоверия в отношениях между соседними странами в регионе.

"Вместо этого мы должны именно сейчас изучить возможности для кооперации как раз с теми партнерами, с которыми у нас сложные политические отношения, - подчеркнул глава МИД ФРГ. - Мы можем показать на примере региона Балтийского моря, что тесное сотрудничество с Россией возможно, и что оно может открыть позитивные перспективы на будущее".

"Я настоятельно поддерживаю усилия по дальнейшему развитию отношений с Россией и Белоруссией в рамках стратегии ЕС (на Балтийском море)", - особо отметил Габриэль.

Одновременно он констатировал, что "политическая ситуация вокруг Балтийского региона в последние годы ухудшилась", в том числе из-за событий на Украине. "Речь, разумеется, идет о безопасности стран Балтии", - подчеркнул германский министр, заметив, что от этого зависит и безопасность Европы, включая ФРГ.

Около 800 участников из разных стран - политики, представители деловых кругов, науки и культуры - обсуждают вопросы, так или иначе касающиеся региона Балтийского моря, - проблему охраны окружающей среды, расширение туристических возможностей, инфраструктурные проекты и другие темы. Мероприятие организовано МИД ФРГ при тесном сотрудничестве с Еврокомиссией и комиссией по защите морской среды Балтийского моря.

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