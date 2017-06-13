Энда Кенни объявил об отставке с поста премьер-министра Ирландии

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ДУБЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни объявил о своей отставке. Официальное заявление он сделал во вторник с трибуны Дойла - палаты депутатов ирландского парламента.
В краткой речи Кенни поблагодарил своих избирателей из графства Мейо и всех граждан Ирландии. "Для меня было привилегией возглавлять мою партию в течение 15 лет и 6 лет - кабинет министров Ирландии", - отметил уходящий премьер. "Я первый, кто понимает, что не все делал наилучшим образом, - продолжил Кенни. - Однако честно могу сказать, что всегда мотивом для меня была вера в то, что мои действия служат интересам граждан Ирландии".
В ближайшие часы, как того требует официальный протокол, Кенни отправится в резиденцию главы Ирландской республики для вручения прошения об отставке президенту Майклу Хиггинсу.
О своем желании оставить пост лидера правящей партии "Фине гэл" ("Объединенные ирландцы") и, соответственно, главы кабинета министров, Кенни сообщил 17 мая. 2 мая на внутрипартийных выборах победил Лео Варадкар - он стал новым лидером партии "Фине гэл". Теперь у него есть все шансы стать четырнадцатым по счету премьер-министром в истории независимой Ирландской республики. Голосование депутатов по кандидатурам нового премьера запланировано на 14 июня.