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Польша не согласна с решением ЕК, начавшей расследование из-за отказа принять мигрантов

Международная панорама
13 июня, 17:29 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

По словам пресс-секретаря кабмина республики, переселения не приносят никакого эффекта, привлекая тысячи и миллионы новых мигрантов

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ВАРШАВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское правительство не согласно с решением Еврокомиссии (ЕК), которая начала во вторник официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам Евросоюза. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь кабмина республики Рафал Бохенек.

"Мы не согласны с этим решением ЕК", - констатировал он. "Переселения не приносят никакого эффекта, привлекая тысячи и миллионы новых мигрантов", - добавил представитель правительства. По его словам, Совет ЕС должен выработать другие меры.

"Это неоправданное решение, которое способствует росту напряженности между странами ЕС и не способствует открытой дискуссии", - указал Бохенек.

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в свою очередь указал, что Варшава "готова защищать свою правоту в европейском суде". По его словам, "решение Еврокомиссии может отдалить ЕС от поиска необходимого политического компромисса, касающегося миграционной политики".

Еврокомиссия начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС. Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран- нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия - 1,6 тысяч, Венгрия - 1,3 тысячи, Словакия - 900 человек. За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия - 16.

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