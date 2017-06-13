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Дачич: у Сербии нет стремления вступать в НАТО

Международная панорама
13 июня, 17:50 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Как сообщил и.о. премьер-министра, страна проводит политику военного нейтралитета и не планирует вступать ни в какие военные блоки

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БЕЛГРАД, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия не стремится вступать в Североатлантический альянс, а также ни в какие другие военные блоки. Об этом заявил и.о. премьер-министра Сербии, глава МИД Ивица Дачич во время встречи с делегацией парламентской ассамблеи НАТО.

"Глава сербской дипломатии проинформировал собеседников, что Сербия проводит политику военного нейтралитета и не имеет стремления вступать в НАТО или любой другой военный блок, а сотрудничество с НАТО успешно осуществляется по программе "Партнерство ради мира", - говорится в заявлении МИД Сербии.

И.о. премьер-министра Сербии информировал собеседников о том, как идет процесс евроинтеграции, о вопросах регионального сотрудничества, а также об отношениях Сербии с РФ и КНР.

Ранее президент Сербии Александар Вучич, вступая в должность президента 31 мая, среди основных внешнеполитических направлений выделил дружеские отношения с Россией и Китаем, а также отказ от вступления в НАТО. В своей речи перед народом после принесения присяги президент Вучич заявил, что Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с РФ, несмотря на давление извне. Он обещал, что в сфере безопасности приоритетом Сербии будет политика военного нейтралитета и отказ от вступления в любые военные пакты и альянсы. По его мнению, вступление Сербии в НАТО решило бы много проблем, но раскололо бы общественность на десятилетия, поскольку такое решение было бы против воли 75% населения.

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