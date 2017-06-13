СМИ: Турция направила делегацию военных в Катар

В Европе появились школы программирования для беженцевСоциальная ответственность 13 июня, 19:01
Российская рапиристка Дериглазова выиграла серебро на чемпионате Европы по фехтованиюСпорт 13 июня, 18:52
В Австралии строят электрический забор от кошекСоциальная ответственность 13 июня, 18:46
ФК "Крылья Советов" ведет переговоры о контрактах с Самодиным, Тарановым и ЗотовымСпорт 13 июня, 18:42
Финалист Roland Garros Вавринка выступит на турнире в Санкт-ПетербургеСпорт 13 июня, 18:37
Шляхтин: IAAF может принять решение о допуске российских легкоатлетов в середине июняСпорт 13 июня, 18:33
В Воронеже успешно протестировали систему электронных больничныхВ стране 13 июня, 18:32
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о КрымеВ стране 13 июня, 18:31
Медведев не поддержал идею закрепить в законе обязательные праймериз для всех партийПолитика 13 июня, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 13 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Делегация турецких военных прибыла в Катар в соответствии с законом, позволяющим Турции размещать своих военнослужащих на базе в этой стране Персидского залива.
Об этом сообщила газета Milliyet.
По ее данным, в состав делегации входят трое военнослужащих, однако их звания не уточняются. Они прибыли в Катар 12 июня и будут обсуждать с официальными лицами эмирата координационные вопросы для дальнейшего размещения турецких военных.
Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества от 2014 года.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июня заявил, что изоляция Катара, в том числе введение в отношении него санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией.