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СМИ: Турция направила делегацию военных в Катар

Международная панорама
13 июня, 17:46 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Делегация будет обсуждать координационные вопросы для размещения турецких военных в стране

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© REUTERS/Naseem Zeitoon

АНКАРА, 13 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Делегация турецких военных прибыла в Катар в соответствии с законом, позволяющим Турции размещать своих военнослужащих на базе в этой стране Персидского залива.

Об этом сообщила газета Milliyet.

По ее данным, в состав делегации входят трое военнослужащих, однако их звания не уточняются. Они прибыли в Катар 12 июня и будут обсуждать с официальными лицами эмирата координационные вопросы для дальнейшего размещения турецких военных.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества от 2014 года.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июня заявил, что изоляция Катара, в том числе введение в отношении него санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией.

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