Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратуры 12 стран подписали манифест в поддержку венесуэльского ведомства

Международная панорама
13 июня, 18:00 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Последней к поддержке манифеста в защиту прокуратуры Венесуэлы присоединилась Испания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 13 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Прокуратура Испании присоединилась к манифесту, который подписали уже в 11 государствах, в поддержку деятельности прокуратуры Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении, распространенном испанским ведомством.

По его информации, документ подписали юристы, прокуроры и сотрудники прокуратур в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Португалии, Сальвадоре, Чили и Уругвае. В манифесте выражается "озабоченность в связи с публичными заявлениями, направленными против работы прокуратуры Венесуэлы". В документе также говорится об "убежденности в той роли, которую должна выполнять прокуратура, чтобы гарантировать правовое государство, особенно в моменты социальных потрясений".

Ранее деятельность генерального прокурора латиноамериканской страны Луисы Ортеги Диас подвергалась критике. Как сообщал телеканал Venezolana de Televisión, исполнительный вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами заявлял, что глава надзорного ведомства превратилась в официального представителя "реакционной оппозиции", которая якобы собирается устроить государственный переворот.

Ортега Диас ранее выражала несогласие с намерением президента Николаса Мадуро без проведения референдума созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны. В интервью радиостанции Union Radio генпрокурор рассказала, что она решила бороться за роспуск действующего состава Верховного суда (ВС).

ВС стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Высший судебный орган неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек. Поводом для выступлений послужили решения ВС, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Испания Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
7
WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама