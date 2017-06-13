В Раде зарегистрировали законопроект о лишении свободы за "унижение украинского языка"

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Проект закона о тотальном использовании украинского языка на Украине и уголовной ответственности за его "публичное унижение" или "пренебрежение" им зарегистрирован в Верховной раде страны. Как сообщили в пресс-службе парламента, авторами документа выступили 76 депутатов Рады.

Согласно проекту закона, он регулирует функционирование украинского языка как государственного "во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", за исключением "сферы частного общения и осуществления религиозных обрядов".

Он обязывает владеть украинским языком всех граждан страны, в том числе представителей власти, депутатов, чиновников всех уровней, силовиков, судей, медиков, и использовать только этот язык в качестве рабочего. При этом требования к уровню владения украинским языком устанавливает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законопроект также устанавливает, что украинский язык является обязательным для сферы телевидения и радиовещания, печатных СМИ, продукции информационных агентств, рекламы, образования, электронной коммерции, научной и научно-технической деятельности, музейного дела и выставочной деятельности, сферы транспорта. Кроме того, это требование касается культурных, творческих, развлекательных и зрелищных мероприятий, технической и проектной документации. Для книгоиздателей на Украине предлагается норма, согласно которой не менее 50% издаваемых книг должны быть на государственном языке.

Предполагается введение должности уполномоченного по защите государственного языка и службы языковых инспекторов из 27 человек для "обеспечения надлежащего контроля за соблюдением стандартов государственного языка".

Проект вводит ответственность за "публичное унижение или пренебрежение украинским языком" в виде штрафа 850 гривен (более $32), ареста до шести месяцев либо же лишения свободы до трех лет. Кроме того, вводится система штрафов для чиновников всех уровней за нарушение этого закона в размере 3400-6800 гривен ($130-260).

Дискриминационный проект

Украинские эксперты утверждают, что проект закона противоречит конституции страны и приведет к расколу в обществе. "Законопроект носит явно дискриминационный характер... Прикрываясь словами о защите языка и прав "титульной нации", они (представители власти) продолжают курс на раскол страны", - цитирует политолога Андрея Золотарева издание "Вести".

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала эту законодательную инициативу "грандиозным бредом".

"У меня нет сомнений, что проект о принудительной украинизации станет законом. Ограничивать права и уничтожать все живое у парламента получается прекрасно", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Языковые квоты в телеэфире

Ранее в газете "Голос Украины" был опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", подписанный президентом Петром Порошенко 6 июня. Закон вступает в силу через четыре месяца - 13 октября. Он предусматривает, что в эфире общенациональных и региональных телеканалов доля украинского языка в фильмах и передачах должна составлять не менее 75%, местных вещателей - 60%, а также 75% всех новостей должны транслироваться на украинском языке.

Национальный совет по телерадиовещанию уже предупредил, что будет жестко контролировать соблюдение требований закона, за нарушение которых предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.