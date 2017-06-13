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Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией

Международная панорама
13 июня, 17:59 дата обновления: 13 июня, 18:25 UTC+3

Госсекретарь США вновь подчеркнул, что отношения между странами находятся в самой низкой точке за всю историю

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США хочет остановить ухудшение российско-американских отношений. С таким заявлением выступил сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как я говорил, наши отношения находятся в самой низкой точке за всю историю. Они ухудшаются. Наша цель - стабилизировать это", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя связи с Россией.

"Мы прежде всего работаем в паре сфер, чтобы посмотреть, сможем ли прийти к выводу, что есть основа для восстановления с российским правительством рабочих отношений какого-то типа, отвечающих нашим (американским) интересам", - заявил Тиллерсон. По его словам, предпринимаются в первую очередь "конкретные усилия в Сирии".

"Я бы сказал, что они прогрессируют позитивным образом. Но пока слишком рано говорить, дадут ли они результат", - заключил шеф американской дипломатии.

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