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Пентагон не ожидает активизации кооперации с РФ

Международная панорама
13 июня, 18:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По словам главы минобороны США, "что касается поиска сфер кооперации с Россией, на этот счет ожидания крайне скромные до тех пор, пока они не изменят свое поведение"

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Глава минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что не ожидает активизации взаимодействия с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свой политический курс.

"Что касается поиска сфер кооперации с Россией, на этот счет ожидания крайне скромные до тех пор, пока они не изменят свое поведение", - сказал глава Пентагона на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

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