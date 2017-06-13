Пентагон не ожидает активизации кооперации с РФ

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Глава минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что не ожидает активизации взаимодействия с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свой политический курс.

"Что касается поиска сфер кооперации с Россией, на этот счет ожидания крайне скромные до тех пор, пока они не изменят свое поведение", - сказал глава Пентагона на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.