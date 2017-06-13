Globo: экс-губернатор Рио-де-Жанейро приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал приговорен к 14 годам и двум месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Как сообщил телеканал Globo, соответствующий вердикт вынес федеральный судья Сержиу Моро.

Экс-чиновник, возглавлявший регион с 2007 по 2014 гг., был задержан 17 ноября 2016 года в рамках операции "Калкута", которая является частью дела "Автомойка" о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras. Тогда представители следствия заявили, что располагают сведениями о причастности Кабрала к незаконному использованию средств крупных государственных фондов, выделенных на реализацию проектов в регионе. Позднее против бывшего губернатора было открыто еще девять уголовных дел, связанных с коррупцией. Вердикты по ним еще не вынесены.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета госкомпании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.