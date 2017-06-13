Посол США в Катаре покидает свой пост

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Посол США в Катаре Дана Шелл Смит объявила, что покидает свой пост.
"В этом месяце я завершаю свои три года работы в качестве посла США в Катаре. Это была самая большая честь в моей жизни, и я буду скучать по этой великолепной стране", - написала она в Twitter.
Дипломат при этом не сообщила, связана ли ее замена с кризисом вокруг арабского государства или же это обычная ротация кадров.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.