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Оливер Стоун: Путин по-прежнему настроен на партнерские отношения с США

Международная панорама
13 июня, 19:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Режиссер, который провел серию бесед с президентом РФ во время съемок документального фильма, охарактеризовал убеждения Владимира Путина как патриотические

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент России Владимир Путин по-прежнему настроен на установление партнерских отношений с США. Такое мнение американский режиссер Оливер Стоун, который провел серию бесед с главой российского государства во время съемок своего нового документального фильма, выразил в эфире "Позднего шоу со Стивеном Колбертом" (The Late Show with Stephen Colbert) на телеканале CBS.

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Стоун рекомендовал аудитории сатирической передачи составить собственное представление о его новом документальном фильме и о президенте РФ. "Я считаю, что вам нужно посмотреть ленту. Он (Путин) - глава государства, у него есть собственное представление об интересах России. Я его за это уважаю, и я понимаю логику его действий", - отметил режиссер, охарактеризовав убеждения Путина как патриотические.

"Я никогда не слышал, чтобы он (Путин) поливал грязью США, зато я слышал, как он пытался установить и поддерживать отношения (с США). Он неоднократно называл нас партнерами и по-прежнему хочет партнерства", - продолжал Стоун, который в течение четырех лет провел более десяти бесед с российским президентом.

"Ему пришлось через многое пройти. Его оскорбляют и ущемляют", - сказал кинематографист. Эти слова американская аудитория восприняла с долей недоверия и даже со смехом, поэтому Стоун уточнил, что Путина "оскорбляют в прессе, в СМИ". "Я в нем не ощутил какого-либо гнева по этому поводу", - добавил режиссер.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начался в США 12 июня и завершится 15 июня.

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