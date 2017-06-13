СМИ: подписание соглашения тори с североирландскими юнионистами ожидается 14 июня

ЛОНДОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Соглашение между правящей в Великобритании Консервативной партией и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии должно быть подписано 14 июня. Об этом сообщила в Twitter политический обозреватель британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнсберг.

"Слышу информацию о том, что итоговая двусторонняя встреча для подписания соглашения между ДЮП и консерваторами для подтверждения формальных договоренностей ожидается завтра", - написала она.

Hearing final bilateral meeting to sign DUP - Tory deal on dotted line now expected tmrw — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 13 June 2017

13 июня в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит прошла встреча главы Консервативной партии и кабинета министров Соединенного Королевства Терезы Мэй с главой ДЮП и первым министром Северной Ирландии Арлин Фостер.

Телеканал Sky News ранее показал в эфире короткое интервью Фостер, в котором она заявила: "У нас состоялась очень хорошая дискуссия сегодня, она продолжилась во второй половине дня, и я надеюсь, что мы придем к завершению (этой работы) рано или поздно". По словам лидера ДЮП, на ее переговорах с Мэй было затронуто множество вопросов, включая стабилизацию работы правительства Соединенного Королевства, Brexit, борьбу с терроризмом, оживление торговли с Северной Ирландией.

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин. Однако, по сравнению с прежним созывом этой палаты, тори потеряли 13 мандатов, в результате чего лишились права на самостоятельное формирование правительства парламентского большинства, для которого необходимо было иметь 326 мест в нижней палате. Это существенно ослабило позиции Терезы Мэй, которой пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы путем политического союза с этой партией достичь указанного большинства, необходимого для принятия решений в законодательном органе власти. Это обстоятельство позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.

Официально тори и ДЮП не вступали в коалицию. По формальным признакам консерваторы сформировали правительство парламентского меньшинства, однако с учетом поддержки партии Фостер оно де-факто превращается в большинство.