СМИ: подписание соглашения тори с североирландскими юнионистами ожидается 14 июня

Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"Культура 13 июня, 20:32
Олимпийская чемпионка Ищенко примет участие в празднике "Год до гола" в КалининградеСпорт 13 июня, 20:14
ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренераСпорт 13 июня, 20:14
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на пятом турнире подрядСпорт 13 июня, 20:08
Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в БарселонеСпорт 13 июня, 19:56
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымлениеПроисшествия 13 июня, 19:50
Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство СШАСпорт 13 июня, 19:44
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокациейОбщество 13 июня, 19:37
ФК "Спартак" подписал контракт с защитником ТигиевымСпорт 13 июня, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Соглашение между правящей в Великобритании Консервативной партией и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии должно быть подписано 14 июня. Об этом сообщила в Twitter политический обозреватель британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнсберг.
"Слышу информацию о том, что итоговая двусторонняя встреча для подписания соглашения между ДЮП и консерваторами для подтверждения формальных договоренностей ожидается завтра", - написала она.
Hearing final bilateral meeting to sign DUP - Tory deal on dotted line now expected tmrw— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 13 June 2017
13 июня в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит прошла встреча главы Консервативной партии и кабинета министров Соединенного Королевства Терезы Мэй с главой ДЮП и первым министром Северной Ирландии Арлин Фостер.
Телеканал Sky News ранее показал в эфире короткое интервью Фостер, в котором она заявила: "У нас состоялась очень хорошая дискуссия сегодня, она продолжилась во второй половине дня, и я надеюсь, что мы придем к завершению (этой работы) рано или поздно". По словам лидера ДЮП, на ее переговорах с Мэй было затронуто множество вопросов, включая стабилизацию работы правительства Соединенного Королевства, Brexit, борьбу с терроризмом, оживление торговли с Северной Ирландией.
Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин. Однако, по сравнению с прежним созывом этой палаты, тори потеряли 13 мандатов, в результате чего лишились права на самостоятельное формирование правительства парламентского большинства, для которого необходимо было иметь 326 мест в нижней палате. Это существенно ослабило позиции Терезы Мэй, которой пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы путем политического союза с этой партией достичь указанного большинства, необходимого для принятия решений в законодательном органе власти. Это обстоятельство позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.
Официально тори и ДЮП не вступали в коалицию. По формальным признакам консерваторы сформировали правительство парламентского меньшинства, однако с учетом поддержки партии Фостер оно де-факто превращается в большинство.