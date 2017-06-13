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Полиция Лондона задержала подозреваемого в пропаганде терроризма

Международная панорама
13 июня, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В полиции заявили, что это задержание не имеет отношения к расследованию теракта в Лондоне 3 июня

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лондонская полиция задержала 52-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Он был задержан по подозрению в распространении террористических публикаций", - говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, мужчина был задержан у себя дома в районе Баркин, расположенном на востоке британской столицы. Полиция продолжает обыск по месту жительства подозреваемого.

По словам полиции, это задержание не имеет отношения к расследованию теракта, совершенного в Лондоне 3 июня. Тогда три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители ликвидировали нападавших.

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