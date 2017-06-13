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Исследование: боевики ИГ стали реже применять химоружие в Сирии и Ираке

Международная панорама
13 июня, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Агентство IHS Markit, которое провело исследование, не указывает, на основании каких данных были сделаны соответствующие выводы

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Случаи применения химического оружия боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке значительно сократились в 2017 году. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

По его информации, с июля 2014 года был зафиксирован по меньшей мере 41 инцидент с использованием отравляющих веществ в Ираке и 30 - в Сирии. В большинстве случаев применялись снаряды, содержащие хлор и иприт.

По данным IHS Markit, боевики с начала года только один раз применяли химоружие в Сирии. Это произошло 8 января в районе Талла-эль-Макри в провинции Алеппо. В предыдущие шесть месяцев в том же регионе было зарегистрировано 13 подобных случаев.

Как отмечает агентство, в Ираке в текущем году было зафиксировано 10 инцидентов: девять в Мосуле (провинция Найнава) и еще один близ района Эль-Атим (провинция Дияла).

"Операция по изоляции и возвращению (под контроль правительственных сил) иракского города Мосул совпадает с массовым сокращением использования химического оружия в Сирии, - подчеркивается в исследовании, - Это говорит о том, что группировка не создала никаких дополнительных объектов по производству химоружия за пределами Мосула, несмотря на то, что, вероятно, некоторые специалисты были перевезены в Сирию и сохранили свой опыт".

Агентство не указывает, на каких именно данных оно делает свои выводы. Также в докладе не упоминается инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в совершении химатаки.

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