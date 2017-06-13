Исследование: боевики ИГ стали реже применять химоружие в Сирии и Ираке

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Случаи применения химического оружия боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке значительно сократились в 2017 году. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
По его информации, с июля 2014 года был зафиксирован по меньшей мере 41 инцидент с использованием отравляющих веществ в Ираке и 30 - в Сирии. В большинстве случаев применялись снаряды, содержащие хлор и иприт.
По данным IHS Markit, боевики с начала года только один раз применяли химоружие в Сирии. Это произошло 8 января в районе Талла-эль-Макри в провинции Алеппо. В предыдущие шесть месяцев в том же регионе было зарегистрировано 13 подобных случаев.
Как отмечает агентство, в Ираке в текущем году было зафиксировано 10 инцидентов: девять в Мосуле (провинция Найнава) и еще один близ района Эль-Атим (провинция Дияла).
"Операция по изоляции и возвращению (под контроль правительственных сил) иракского города Мосул совпадает с массовым сокращением использования химического оружия в Сирии, - подчеркивается в исследовании, - Это говорит о том, что группировка не создала никаких дополнительных объектов по производству химоружия за пределами Мосула, несмотря на то, что, вероятно, некоторые специалисты были перевезены в Сирию и сохранили свой опыт".
Агентство не указывает, на каких именно данных оно делает свои выводы. Также в докладе не упоминается инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в совершении химатаки.