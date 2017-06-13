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Израиль возвращает посла в Новую Зеландию, отозванного после принятия резолюции СБ ООН

Международная панорама
13 июня, 20:29 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Израиль отозвал новозеландского посла в прошлом году после того, как Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая осуждает строительство поселений на оккупированных палестинских территориях

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль восстанавливает дипломатические отношения с Новой Зеландией и возвращает своего посла в Веллингтон. Об этом сообщила в распространенном здесь во вторник коммюнике пресс-служба МИД еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил генеральному директору МИД Ювалю Ротему уведомить новозеландские власти о своем решении положить конец дипломатическому кризису и вернуть посла Ицхака Герберга в Веллингтон", - говорится в документе.

Решение о преодолении кризиса в отношениях, начавшегося посте того, как Новая Зеландия выступила одним из инициаторов одобренной в декабре 2016 года резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, Нетаньяху, который также возглавляет МИД Израиля, принял после телефонного разговора с премьером Новой Зеландии Биллом Инглишем. "Нетаньяху несколько дней назад говорил с Инглишем, после чего новозеландский премьер направил главе израильского правительства письмо", в котором указал, что "приветствует возвращение посла Израиля в Веллингтон", сообщили в МИД Израиля. "Прежде всего, я сожалею об ущербе, нанесенном отношениям с Израилем тем, что Новая Зеландия выступила коспонсором резолюции СБ ООН 2334", - цитирует письмо Инглиша пресс-служба МИД еврейского государства.

Израиль отозвал своего посла из Новой Зеландии в декабре прошлого года сразу после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, которая осуждает строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Резолюцию, предложенную, а затем снятую Египтом с голосования, выдвинули повторно в СБ ООН Сенегал, и Новая Зеландия, их поддержали Малайзия и Венесуэла. Несмотря на многократные призывы Израиля, администрация бывшего президента США Барака Обамы не стала накладывать вето на проект, и он был принят.

Посла в Сенегал Израиль вернул неделю назад после переговоров Нетаньяху и президента этой африканской страны Маки Салла на полях конференции Экономического сообщества стран Западной Африки в Либерии.

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Нетаньяху, Биньямин
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