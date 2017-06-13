Генпрокурор Венесуэлы решила привлечь к ответственности членов Верховного суда

МЕХИКО, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас решила привлечь к ответственности шестерых членов Конституционной палаты Верховного суда (ВС). Об этом она сообщила журналистам после визита в высшую судебную инстанцию, куда она направила соответствующее заявление.

По ее мнению, судьи могут быть причастны к заговору против республиканской формы правления. "Члены ВС нарушают республиканский строй государства", - цитирует Диас сайт радиостанции Union Radio, подчеркнув, что это возможно "не только путем насилия". "Народ в опасности, если эти судьи останутся в этой палате, это будет означать гибель правового государства и мира", - добавила генпрокурор.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами в резких выражениях осудил деятельность Диас.

"Если бы она была такой же ретивой, как в настоящее время, когда она выполняет функции агента, страна могла бы избежать смертей и насилия. Недостойная прокурор!" - написал эль-Айссами в своем Twitter. На минувшей неделе вице-президент заявил, что в конце июля должность генерального прокурора перейдет к патриоту, который действительно вершит правосудие.

Hubiese sido tan diligente como ahora que ejerce las funciones de una agente,le hubiese evitado al país muertes y violencia.FISCAL INDIGNA!! — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 13 июня 2017 г.

В понедельник высший судебный орган отказался рассматривать заявление Диас против созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро. Этот орган может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. ВС постановил, что Мадуро имеет право созывать КА без проведения референдума, потому что он "действует во исполнение народного суверенитета".

Высший судебный орган стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. ВС неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.