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Суд в США постановил взять под стражу экс-президента Панамы до 20 июня

Международная панорама
13 июня, 23:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Рикардо Мартинелли был задержан Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда Панамы

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший президент Панамы (2009-2014 гг.) Рикардо Мартинелли, который был задержан в американском городе Майами (штат Флорида), оставлен под стражей до 20 июня. Как сообщило информационное агентство Reuters, такое постановление принято во вторник судом в Майами.

Мартинелли был задержан Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда Панамы. Политик 22 мая текущего года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщалось ранее, экс-президент покинул Панаму в конце января 2015 года. В июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос о его экстрадиции. Власти латиноамериканской страны обвиняют Мартинелли в совершении ряда преступлений, связанных с организацией незаконной прослушки телефонных переговоров, а также в коррупции. Если он будет признан виновным по итогам судебного разбирательства, ему может грозить до 21 года лишения свободы.

Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал "жертвой политического преследования" со стороны действующего правительства Панамы.

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