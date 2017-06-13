В Конгрессе хотят потребовать от Пентагона стратегии по России

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Старший демократ комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Адам Смит во вторник представил законопроект, согласно которому министр обороны должен будет выработать стратегию по отношению к России. Об этом ТАСС сообщили в аппарате законодателя.
"Законопроект был сегодня представлен, но он еще не внесен официально на рассмотрение палаты. Сейчас идет процесс сбора подписей", - сказал один из помощников Смита.
Согласно предоставленным пояснительным материалам, проект обязывает "министра обороны разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по России, которая позволит скоординировать усилия США и союзников, направленные на то, чтобы сдержать и, при необходимости, ответить на российскую агрессию". Кроме того, Пентагону придется выработать планы противодействия российской военной технике, включая "беспилотные системы, средства электронной войны и высокоточное оружие большой дальности действия".
Помимо этого, Смит призывает противодействовать "российской пропаганде", увеличив финансирование соответствующих структур в НАТО, а также активнее подключая недавно созданный в Госдепартаменте Всемирный центр по взаимодействию. В его задачи, в частности, входит поддержка "независимых СМИ" в странах Европы.