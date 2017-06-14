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Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом

Международная панорама
14 июня, 0:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В пресс-службе ведомства заявили, что теперь поздравления размещаются на его сайте, а не распространяются в качестве пресс-релизов

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня. Как пояснили во вторник ТАСС в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

"Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - сказал сотрудник пресс-службы. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства". "Сами мы их не распространяем, но не возражаем если страны-получатели это делают", - добавил он.

В пресс-службе затруднились сразу сказать, было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство в Москве, но обещали это уточнить.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США. "Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

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