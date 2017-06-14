Тиллерсон: все иностранные партнеры США просят Вашингтон нормализовать связи с Москвой

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Все без исключения зарубежные союзники и партнеры Вашингтона просят Соединенные Штаты нормализовать отношения с Москвой. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Чтобы вы поняли, что я слышу со стороны союзников, партнеров, крупных и небольших (государств), и причем без исключения. У меня еще не было ни одних двусторонних переговоров, ни одной встречи в формате один на один, ни одного короткого контакта ни с одним коллегой ни в одной стране в Европе, на Ближнем Востоке, даже в Юго-Восточной Азии, который бы не сказал мне: пожалуйста, займитесь своими отношениями с Россией, они должны быть улучшены. Они считают, что ухудшение этих (российско-американских) отношений в конечном счете приведет только к ухудшению ситуации, в которой они находятся", - подчеркнул Тиллерсон, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США.