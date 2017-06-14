Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: все иностранные партнеры США просят Вашингтон нормализовать связи с Москвой

Международная панорама
14 июня, 1:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

По словам госсекретаря, зарубежные партнеры опасаются, что ухудшение российско-американских отношений негативно скажется на ситуации, в которой они находятся

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Все без исключения зарубежные союзники и партнеры Вашингтона просят Соединенные Штаты нормализовать отношения с Москвой. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Чтобы вы поняли, что я слышу со стороны союзников, партнеров, крупных и небольших (государств), и причем без исключения. У меня еще не было ни одних двусторонних переговоров, ни одной встречи в формате один на один, ни одного короткого контакта ни с одним коллегой ни в одной стране в Европе, на Ближнем Востоке, даже в Юго-Восточной Азии, который бы не сказал мне: пожалуйста, займитесь своими отношениями с Россией, они должны быть улучшены. Они считают, что ухудшение этих (российско-американских) отношений в конечном счете приведет только к ухудшению ситуации, в которой они находятся", - подчеркнул Тиллерсон, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
4
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
5
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
6
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
7
Девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда в Башкирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама