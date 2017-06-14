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Венесуэльский депутат призвал Верховный суд проверить генпрокурора на вменяемость

Международная панорама
14 июня, 1:43 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

По мнению Педро Карреньо, "эксперты, психиатры и психологи" должны оценить поведение Диас, которая ранее заявила, что судьи могут быть причастны к заговору против республиканской формы правления

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Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас

Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МЕХИКО, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Верховный суд (ВС) Венесуэлы должен проверить генерального прокурора Луису Ортегу Диас, которая ранее обратилась в судебную инстанцию с намерением привлечь к ответственности ряд членов его Конституционной палаты, на вменяемость. Соответствующий запрос направил во вторник в ВС депутат парламента от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

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"Очевидно, что эта госпожа ненормальна, и нужно запросить суд созвать медицинский совет", - цитирует Карреньо сайт радиостанции Union Radio. По мнению депутата, "эксперты, психиатры и психологи" должны оценить поведение Диас, которая "занимает позицию, угрожающую миру".

В понедельник высший судебный орган отказался рассматривать заявление Диас против созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро. Этот орган может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. ВС ранее постановил, что Мадуро имеет право созывать КА без проведения референдума, потому что он "действует во исполнение народного суверенитета".

Верховный суд стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. ВС неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

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