Венесуэльский депутат призвал Верховный суд проверить генпрокурора на вменяемость

Венесуэльский депутат призвал Верховный суд проверить генпрокурора на вменяемостьМеждународная панорама 14 июня, 1:43
Король Бельгии принял участие в праздновании Рамадана в мусульманской семье в ГентеОбщество 14 июня, 1:35
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФМеждународная панорама 14 июня, 1:00
Непобедимые: ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБСпорт 14 июня, 0:50
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходомМеждународная панорама 14 июня, 0:43
Сборная Франции по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матчеСпорт 14 июня, 0:03
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса ЛиОбщество 13 июня, 23:39
Роналду отверг обвинения в неуплате налоговСпорт 13 июня, 23:38
Сборная Чили проиграла команде Румынии в товарищеском футбольном матчеСпорт 13 июня, 22:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Верховный суд (ВС) Венесуэлы должен проверить генерального прокурора Луису Ортегу Диас, которая ранее обратилась в судебную инстанцию с намерением привлечь к ответственности ряд членов его Конституционной палаты, на вменяемость. Соответствующий запрос направил во вторник в ВС депутат парламента от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.
"Очевидно, что эта госпожа ненормальна, и нужно запросить суд созвать медицинский совет", - цитирует Карреньо сайт радиостанции Union Radio. По мнению депутата, "эксперты, психиатры и психологи" должны оценить поведение Диас, которая "занимает позицию, угрожающую миру".
В понедельник высший судебный орган отказался рассматривать заявление Диас против созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро. Этот орган может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. ВС ранее постановил, что Мадуро имеет право созывать КА без проведения референдума, потому что он "действует во исполнение народного суверенитета".
Верховный суд стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. ВС неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.