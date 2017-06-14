Полицейский убит в перестрелке с участниками акции протеста в Венесуэле

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МЕХИКО, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сотрудник полиции был застрелен во вторник в ходе столкновений протестующих с силами безопасности в венесуэльском штате Мерида. Как сообщил в своем Twitter журналист Леонардо Леон, еще один провоохранитель и двое гражданских лиц получили ранения.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. Жертвами насилия стали более 67 человек, в том числе ряд сотрудников правоохранительных органов.