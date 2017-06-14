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Полицейский убит в перестрелке с участниками акции протеста в Венесуэле

Международная панорама
14 июня, 1:50 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Еще один провоохранитель и двое гражданских лиц получили ранения, они были госпитализированы

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МЕХИКО, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сотрудник полиции был застрелен во вторник в ходе столкновений протестующих с силами безопасности в венесуэльском штате Мерида. Как сообщил в своем Twitter журналист Леонардо Леон, еще один провоохранитель и двое гражданских лиц получили ранения.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. Жертвами насилия стали более 67 человек, в том числе ряд сотрудников правоохранительных органов.

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