Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении властей Белоруссии

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Во вторник он подписал соответствующий указ и направил Конгрессу США уведомление об этом.
Ежегодное продление подобных санкционных режимов с ведома законодателей предусмотрено американским законом.
В указе говорится, что "действия определенных представителей белорусского правительства представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Они также "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии". По мнению Вашингтона, имеют место "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями (людей), а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества".
Впервые подобный указ был издан еще в июне 2006 года тогдашним президентом США Джорджем Бушем. Арест налагался на собственность определенных категорий белорусских граждан в Соединенных Штатах, а также за их пределами, в случае нахождения под контролем американского правительства. В черный список официальных лиц Белоруссии, на которых распространялись санкции, были включены 10 имен: президент страны, секретарь Совета безопасности, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии, глава государственного телевидения и радио и другие.
Аналогичные формулировки экс-президент Барак Обама использовал и в прошлом году, когда принимал решение о сохранении этих санкций. По версии Вашингтона, ситуация с правами человека в Белоруссии не изменилась.
В середине мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил поступательное и позитивное развитие отношений с США. По его словам, в свое время стороны договорились двигаться маленькими, но постоянными шагами навстречу друг другу, улучшая позитивную атмосферу в отношениях.