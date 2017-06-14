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СМИ: Япония предложила КНР и Южной Корее провести трехсторонний саммит в июле

Международная панорама
14 июня, 3:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Одной из главных тем встречи должна стать проблема КНДР в связи с участившимися в последнее время запусками баллистических ракет

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ТОКИО, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония предложила Китаю и Южной Корее провести встречу руководства трех стран в июле этого года в японской столице. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что японский премьер-министр Синдзо Абэ рассчитывает поднять эту тему в случае организации переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время июльского саммита G20 в Германии. Решение китайской стороны об участии в трехсторонней встрече является ключевым, отмечает агентство. Это связано с плотным графиком подготовки к предстоящему этой осенью съезду Компартии Китая (КПК).

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после своего избрания заявлял о намерении встретиться с главой правительства Японии в кратчайшие сроки. Страны также недавно обменялись визитами специальных посланников своих лидеров.

Как ожидается, одной из главных тем трехсторонней встречи должна стать проблема КНДР в связи с участившимися в последнее время запусками баллистических ракет.

Последний раз саммит с участием руководства Японии, КНР и Южной Кореи состоялся в ноябре 2015 года в Сеуле. Китай на таких встречах обычно представляет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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