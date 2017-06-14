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Колумбийские повстанцы сдали 60% вооружения под контролем миссии ООН

Международная панорама
14 июня, 4:05 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Антон Шамшин

Колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос охарактеризовал соглашение о мире с РВСК как хорошо продуманное и эффективное

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БОГОТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Колумбийская повстанческая группировка "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) сдали под контролем международной миссии ООН 60% своего арсенала в рамках выполнения условий мирного соглашения с правительством. Об этом сообщил во вторник президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

"Сегодня был сделан очень важный шаг - прошла вторая по счету фаза сдачи оружия РВСК, было передано еще 30% вооружения. Таким образом РВСК сдали к настоящему времени 60% своего арсенала. На следующей неделе будут сданы все 100%. Это является частью соглашений, достигнутых двумя сторонами - правительством и РВСК", - отметил он.

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По словам президента, "наступил без сомнения исторический день, поскольку еще несколько лет назад в это невозможно было поверить". "Однако это стало возможным благодаря работе представителей двух сторон - правительства и повстанцев. Этим людям я часто говорю, что создавать мир намного сложнее, чем продолжать войну", - добавил глава государства.

Президент охарактеризовал соглашение о мире с РВСК как хорошо продуманное и эффективное: "Этот договор хорошо продуман с точки зрения необходимости завершения конфликта и недопущения его повторения. И это говорю не я, а международные экспертные организации, включая Институт имени Джоан Крок университета Нотр-Дам в США, который был выбран сторонами переговоров для изучения хода выполнения соглашения. Они пришли к выводу, что колумбийский договор является самым полным и эффективным для избежания насилия в будущем, поскольку многие мирные соглашения, которые включали только разоружение, провалились", - проинформировал колумбийский лидер.

Среди успехов в исполнении условий соглашения о мире с РВСК он выделил принятие Конгрессом Республики большого числа законодательных норм, конституционных реформ и законов, связанных с возвращением бывших членов группировки к мирной жизни. Он также обратил внимание на планы по развитию затронутых военным конфликтом территорий, который вступит в силу 15 июля этого года. По его словам, "мирный договор является условием развития Колумбии".

29 мая этого года президент Колумбии заявил о решении сторон продлить сроки разоружения до 20 июня, поскольку по договору с правительством РВСК должны были сдать все имеющиеся у них оружие к 31 мая. Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После разоружения группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.

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