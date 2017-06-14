Трамп пока не принял окончательного решения по отмене указов Обамы по Кубе

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по пересмотру и отмене ряда указов своего предшественника на этом посту Барака Обамы, который начал нормализацию отношений с Кубой. Об этом сообщила во вторник первый заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби-Сандерс, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу американской администрации.

"Пока не принято окончательных решений по этому вопросу. Как только у нас будет информация, мы вам сообщим", - отметила она. Представитель Белого дома подчеркнула, что вопрос о пересмотре политики в отношении Кубы "все еще рассматривается".

Во вторник на слушаниях в Конгрессе США госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нынешняя американская администрация пересмотрит ряд решений о развитии торгово- экономических связей с Кубой, принятых Обамой. Он отметил, что имевшее место в последние месяцы расширение торгово- экономических американо-кубинских отношений заставляет Трампа задаваться вопросом о том, действительно ли Вашингтон таким образом "непреднамеренно или непосредственно предоставляет финансовую поддержку режиму" в Гаване. В связи с этим он напомнил, что американское законодательство прямо запрещает правительству США оказывать такую поддержку властям Кубы.

Как ожидается, в пятницу Трамп посетит Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, в основном крайне враждебно настроенная по отношению к властям в Гаване. Предполагается, что хозяин Белого дома объявит там об отмене некоторых решений Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.