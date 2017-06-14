Восемь районных отделений полиции открылись с начала июня в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 14 июня. /ТАСС/. Восемь районных отделений полиции возобновили свою работу в Восточном Алеппо в июне этого года после освобождения города от боевиков.

"Службу в восточной части Алеппо мы несем круглосуточно, среди стандартных обязанностей - патрулирование улиц, борьба с мелкой преступностью, противодействие мародерам", - сказал журналистам начальник одного из воссозданных полицейских участков Эмиль Насар.

Он уточнил, что с начала июня в Восточном Алеппо возобновили работу восемь районных отделов полиции, ранее закрытых из-за террористов. Насар также отметил, что в городе продолжается восстановление пунктов правопорядка.

По его словам, полицейские будни в Алеппо в этом месяце относительно спокойны, но правоохранители находятся в постоянной готовности к возможным терактам боевиков из "спящих ячеек" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС).

У поста оперативного дежурного по участку всегда очередь. "Мой муж четыре дня назад ушел в магазин, чтобы починить телефон, и не вернулся, я пришла написать заявление о его пропаже", - рассказала одна из местных жительниц.

"Я очень рад, что в нашем квартале начал работать полицейский участок. Если раньше были случаи воровства, то сейчас, когда улицы начали патрулировать сотрудники правоохранительных органов, я могу оставлять свой товар без опасений, что он пропадет", - рассказал в свою очередь продавец на городском рынке Ясин Абудан.