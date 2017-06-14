Telegraph: Австралия выплатит многомиллионную компенсацию беженцам на острове Манус

СИДНЕЙ, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии и адвокаты нелегальных мигрантов, находившихся в центре для беженцев на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) в период с 2012 по 2016 гг., сумели урегулировать свои разногласия. Как сообщила газета The Telegraph, стороны достигли договоренности за несколько часов до начала судебного процесса в Мельбурне.

Адвокаты юридической фирмы Slater and Gordon, представляющей интересы свыше 1900 мигрантов, утверждали, что их клиентам "был причинен значительный физический и психологический ущерб" на острове Манус. Юристы правительства эти утверждения категорически опровергали. Тем не менее правительство в самый последний момент решило не доводить дело до суда и согласилось выплатить компенсацию. По данным адвокатов Slater and Gordon, общая сумма компенсационных выплат, вероятно, составит около 70 млн долларов (около $52 млн), однако этот вопрос должен быть окончательно согласован в суде.

Власти Папуа - Новой Гвинеи планируют закрыть лагерь на Манусе в конце октября. Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон неоднократно заявлял, что никто из живущих в нем мигрантов не будет допущен на территорию его страны. Ожидается, что часть беженцев с Мануса примет крошечное островное государство Науру, где Австралия создала аналогичный центр для нелегальных мигрантов, другая часть, вероятно, будет переселена в Соединенные Штаты в рамках заключенного в прошлом году Канберрой и Вашингтоном соглашения. Пришедший к власти в начале нынешнего года президент Дональд Трамп подверг это соглашение резкой критике, но согласился его выполнять.

Большинство жителей созданных Австралией на острове Манус и Науру центров для беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока и утверждают, что у себя на родине они подвергались преследованиям.