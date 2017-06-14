Парламент Киргизии принял постановление о проведении президентских выборов 15 октября

БИШКЕК, 14 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Депутаты парламента Киргизии в среду большинством голосов одобрили постановление о проведении в стране президентских выборов 15 октября нынешнего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа.

"Против постановления никто из присутствующих на заседании парламентариев не проголосовал", - отметили в аппарате. По словам его сотрудников, в соответствии с существующим в стране законодательством, после принятия законопроекта о дате проведения выборов парламент должен утвердить специальное постановление, которое и "было одобрено". "Принятие постановления - это, скорее, процедура технического характера", - пояснили в парламенте.

На основании принятого Жогорку Кенешем (Верховным Советом) Киргизии решения, правительству поручено выделить финансовые средства для проведения выборов, решить материальные проблемы избирательных комиссий, а также обеспечить законность и порядок в ходе предвыборной кампании и голосования. Органам местной власти парламент дал указание содействовать избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов. В связи с принятым постановлением, с 15 июня в республике официально будет разрешено выдвигать кандидатов.

Проект закона о проведении президентских выборов в Киргизии в третье воскресенье октября был принят парламентом Киргизии в конце мая. В соответствии с ним, избирательный залог для кандидатов был повышен со 100 тыс. ($1,5 тыс.) до 1 млн сомов ($15 тыс.). На данный момент о намерении баллотироваться в президенты уже объявили бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев, лидер парламентской фракции "Онугуу" ("Прогресс") Бакыт Торобаев, пропрезидентская Социал-демократическая партия Киргизстана намерена выдвинуть кандидатом нынешнего премьера Сооронбая Жээнебкова.

Действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не будет баллотироваться на эту должность, поскольку один и тот же гражданин республики не имеет права дважды занимать главный государственный пост.